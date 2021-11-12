С 27 октября в УГМК проходит масштабное исследование вовлеченности персонала в работу холдинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Масштабное исследование вовлеченности персонала в работу предприятий УГМК, которое инициировало руководство металлургического холдинга, вызвало сопротивление со стороны рядовых сотрудников. Часть рабочих отметила, что не готова искренне отвечать на вопросы, так как они могут повлечь негативные последствия. Об этом в беседе с URA.RU сообщили несколько работников на правах анонимности.

«В опросе есть вопросы о том, сколько мне лет, о стаже, половой принадлежности и в каком цехе работаю. Благодаря этому можно примерно предположить, кто и как ответил на вопросы анкеты. В итоге часть людей не смогла искренне ответить об отношении руководства к подчиненным и наоборот — об отношении подчиненных к своему руководству», — рассказал один из собеседников агентства.

Сам опрос состоит из десятка вопросов. Еще на начальной стадии сотруднику нужно выбрать один из 19 цехов, в котором он работает. После нужно оценить работу своего непосредственного начальника, свою лояльность холдингу и понимание перспектив компании. В конце есть открытые вопросы, которые нацелены на улучшение работы УГМК.

Оценивая составленный УГМК опрос, владелец компании HR&Finance Group Елена Журавлева в беседе с URA.RU сообщила, что итоги анкеты могут стать поводом для позитивных изменений в компании. «Опрос составлен из нескольких блоков — оценка лояльности, оценка вовлеченности, оценка мотивации сотрудников и довольно большой блок (порядка 30% вопросов) — это оценка компетенций своих непосредственных руководителей. На мой взгляд, для компании в целом такой опрос полезен тем, что позволяет выявить болевые точки в каждой из оцениваемых областей, чтобы в дальнейшем с этим работать. Но что касается профессиональных и личностных компетенций непосредственных руководителей — могут возникать сомнения по поводу того, как они будут интерпретироваться, какую цель они преследуют и кто их будет оценивать», — уточнила Журавлева.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УГМК не удалось. Туда отправлен запрос. Ответ получен не был.

УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом. Акционерами холдинга считаются президент компании Искандар Махмудов (50%), гендиректор УГМК Андрей Козицын (34,99%), коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин (7,5%), гендиректор торгового дома УГМК Эдуард Чухлебов (7,5%).

Сотрудники опасаются искренне отвечать на вопросы о работе с руководителями Фото: Скриншот