Трассу из Екатеринбурга в Тюмень перекроют дважды за неделю

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Открытие движения по транспортной развязке Сургут-Лянтор-Когалым. Сургут, транспортная развязка, трасса, дорога
Трассу Р-351 перекроют 15 и 18 ноября Фото:

На трассе Р-351 (Екатеринбург—Тюмень) будет временно приостановлено движение 15 и 18 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уралуправтодор». Перекрытие связано с установкой на дороге табло.

«На автодороге Екатеринбург—Тюмень, на 140-м км (возле Камышлова), в ночь на 15 ноября планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке табло переменной информации. Для безопасного монтажа пролетных строений планируется закрыть проезд с 01:15 до 01:30 в оба направления», — рассказали в компании.

Кроме того, по информации «Уралуправтодор», дорога будет перекрыта 18 ноября в районе 215-го км. Причина и время остановки движения те же самые.

Ранее URA.RU писало, что из федерального бюджета, выделенного на ремонт трассы Екатеринбург—Тюмень, были украдены более 50 миллионов рублей. Силовики возбудили уголовное дело в отношении АО «ДЭП №8» — субподрядчика ФКУ «Уралуправтодор».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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