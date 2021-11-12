Трассу из Екатеринбурга в Тюмень перекроют дважды за неделю

На трассе Р-351 (Екатеринбург—Тюмень) будет временно приостановлено движение 15 и 18 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уралуправтодор». Перекрытие связано с установкой на дороге табло.
«На автодороге Екатеринбург—Тюмень, на 140-м км (возле Камышлова), в ночь на 15 ноября планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке табло переменной информации. Для безопасного монтажа пролетных строений планируется закрыть проезд с 01:15 до 01:30 в оба направления», — рассказали в компании.
Кроме того, по информации «Уралуправтодор», дорога будет перекрыта 18 ноября в районе 215-го км. Причина и время остановки движения те же самые.
Ранее URA.RU писало, что из федерального бюджета, выделенного на ремонт трассы Екатеринбург—Тюмень, были украдены более 50 миллионов рублей. Силовики возбудили уголовное дело в отношении АО «ДЭП №8» — субподрядчика ФКУ «Уралуправтодор».
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