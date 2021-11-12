Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назван кандидатом на отставку

Глава крупного областного центра может уйти из-за старого конфликта с региональными властями, рассказал политконсультант Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу Новосибирска могут уволить с поста из-за затяжного противостояния с губернатором Андреем Травниковым. Об этом рассказал URA.RU политконсультант и медиатехнолог Дмитрий Кирьян.

«Травников и Локоть представляют разные партии — „Единую Россию“ и КПРФ. К тому же к мэру уже назрели вопросы не только в регионе, но и среди населения самого Новосибирска. Жители ждали, что харизматичный чиновник сможет исправить проблемы с городским хозяйством, но оно лишь деградирует. В местном истеблишменте жалуются на то, что Локоть не может договориться о нормальном бюджетном финансировании крупных проектов в областном центре, а конфликтная ситуация с губернатором только усугубляет проблему. Это отражается и на работе городских властей, и на областных, поскольку глава региона несет ответственность за сложившуюся ситуацию», — подчеркнул Кирьян.

Пока мэра Новосибирска, по словам Кирьяна, «защищает поддержка руководства партии КПРФ». Однако договоренности коммунистов с федеральным центром «в последнее время могли пошатнуться из-за их недовольства результатами выборов в Госдуму».

У губернаторов появится возможность увольнять мэров, если в Госдуме примут разрабатываемый депутатами поправки в закон о местном самоуправлении. Они расширяют основания, которые позволяют губернаторам по своей инициативе увольнять глав городов.