12 ноября 2021

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назван кандидатом на отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд КПРФ. Москва, портрет, локоть анатолий
Глава крупного областного центра может уйти из-за старого конфликта с региональными властями, рассказал политконсультант Фото:

Главу Новосибирска могут уволить с поста из-за затяжного противостояния с губернатором Андреем Травниковым. Об этом рассказал URA.RU политконсультант и медиатехнолог Дмитрий Кирьян.

«Травников и Локоть представляют разные партии — „Единую Россию“ и КПРФ. К тому же к мэру уже назрели вопросы не только в регионе, но и среди населения самого Новосибирска. Жители ждали, что харизматичный чиновник сможет исправить проблемы с городским хозяйством, но оно лишь деградирует. В местном истеблишменте жалуются на то, что Локоть не может договориться о нормальном бюджетном финансировании крупных проектов в областном центре, а конфликтная ситуация с губернатором только усугубляет проблему. Это отражается и на работе городских властей, и на областных, поскольку глава региона несет ответственность за сложившуюся ситуацию», — подчеркнул Кирьян.

Статья по теме
Инсайд: губернаторам дадут право увольнять мэров

Пока мэра Новосибирска, по словам Кирьяна, «защищает поддержка руководства партии КПРФ». Однако договоренности коммунистов с федеральным центром «в последнее время могли пошатнуться из-за их недовольства результатами выборов в Госдуму».

У губернаторов появится возможность увольнять мэров, если в Госдуме примут разрабатываемый депутатами поправки в закон о местном самоуправлении. Они расширяют основания, которые позволяют губернаторам по своей инициативе увольнять глав городов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...