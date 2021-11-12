В России зарегистрировали укол для лечения коронавируса

В России препарат «Арепливир» в виде инъекций разрешили применять для лечения коронавируса. Как сообщил разработчик лекарства ГК «Промомед», до конца 2021 года оно поступит в стационары российский больниц.
«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия „Арепливир“ (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК „Промомед“ ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», — цитирует пресс-службу ГК «Промомед» ТАСС.
«Арепливир» в виде таблеток включили в протоколы лечения коронавируса еще в 2020 году. Изначально его использовали только в стационарах ковидных больниц, в после начали продавать в аптеках.
Препарат не был достаточно изучен. Его действующее вещество — фавипиравир — разработали в Японии для лечения гриппа. Эффективность препарата против коронавируса точно не доказана. При этом у «Арепливира» наблюдаются побочные эффекты, среди которых обратимые нарушения сердечно-сосудистой системы и обмена азота в организме. Также появлялась информация, что фавипиравир может провоцировать моторные нарушения и падения, однако позднее Минздраф РФ опроверг эти данные, передает «Национальная служба новостей».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что в России начали разработку лекарства для подавления размножения коронавируса. Препарат создают на основе антител. Клинические испытания лекарства начнутся в январе и завершатся в течение 3-4 месяцев, передает телеканал 360.
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