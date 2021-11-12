Пушков назвал Климкина отставным параноиком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что миграционный кризис на границе Польши якобы является «спланированной операцией» России и Белоруссии. В своем Telegram-канале Пушков назвал Климкина отставным параноиком.

«У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-белорусской границы, видите ли, угрожают Украине! Зачем она им сдалась? На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает. Ответ один: „Украина окружена!“ Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши. В основном она состоит из курдов. В польском МВД заявляли о крупнейшей силовой попытке мигрантов вторгнуться на территорию страны. Тех, кому все-таки удалось перейти границу, задержали. Кроме того, Польша и Литва повысили готовность своих войск на границе с Белоруссией. Вильнюс заявил о намерении построить забор на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов, пишет «Федеральное агентство новостей».