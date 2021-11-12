Производитель рассказал о плюсах нового препарата от COVID

Инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» лучше, чем аналогичное лекарство в таблетках, проникает в клетки и дает более длительный эффект. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя «Промомед».
«Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях», — передает сообщение РИА «Новости». Производитель препарата также отметил, что он более безопасен.
Ранее сообщалось, что в России препарат «Арепливир» в виде инъекций разрешили применять для лечения коронавируса. Как сообщил разработчик лекарства ГК «Промомед», до конца 2021 года оно поступит в стационары российский больниц.
При этом препарат не был достаточно изучен. Действующее его вещество — фавипиравир — разработали в Японии для лечения гриппа. Эффективность препарата против коронавируса точно не доказана. При этом у «Арепливира» наблюдаются побочные эффекты, среди которых обратимые нарушения сердечно-сосудистой системы и обмена азота в организме. Также появлялась информация, что фавипиравир может провоцировать моторные нарушения и падения, однако позднее Минздрав РФ опроверг эти данные, передает «Национальная служба новостей».
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