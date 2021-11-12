12 ноября 2021

В МИД РФ разрешали дипломатам нарушать закон о QR-кодах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
МИД РФ сообщил о вакцинной дискриминации российских дипломатов на Западе Фото:

Россия шла навстречу и выдавала QR-коды дипломатам США и Евросоюзу при наличии у них своих вакцин. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, встречного движения в сторону российских дипломатов не наблюдается.

«Наши дипломаты, которые работают во Франции, не могут свободно выполнять свои функции. От них требуют ПЦР-тесты каждые два дня, чего мы не делаем в отношении французских дипломатов в Москве. Они прививаются любой вакциной и могут спокойно выполнять свои функции, передвигаться по Москве и другим городам», — приводится цитата Лаврова на сайте ведомства.

Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев также заявил о вакцинной дискриминации российских дипломатов на Западе, уточняет RT. Требование предъявлять вакцинные паспорта, которые действуют на Западе, усложняет работу российских дипломатов, передает телеканал 360. Россия обратилась к генеральному секретарю ООН с просьбой начать процедуру арбитража для решения проблемы с выдачей американских виз дипломатам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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