В МИД РФ разрешали дипломатам нарушать закон о QR-кодах

МИД РФ сообщил о вакцинной дискриминации российских дипломатов на Западе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россия шла навстречу и выдавала QR-коды дипломатам США и Евросоюзу при наличии у них своих вакцин. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, встречного движения в сторону российских дипломатов не наблюдается.

«Наши дипломаты, которые работают во Франции, не могут свободно выполнять свои функции. От них требуют ПЦР-тесты каждые два дня, чего мы не делаем в отношении французских дипломатов в Москве. Они прививаются любой вакциной и могут спокойно выполнять свои функции, передвигаться по Москве и другим городам», — приводится цитата Лаврова на сайте ведомства.

Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев также заявил о вакцинной дискриминации российских дипломатов на Западе, уточняет RT. Требование предъявлять вакцинные паспорта, которые действуют на Западе, усложняет работу российских дипломатов, передает телеканал 360. Россия обратилась к генеральному секретарю ООН с просьбой начать процедуру арбитража для решения проблемы с выдачей американских виз дипломатам.