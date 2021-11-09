Россия обратилась за помощью к генсеку ООН

Россия попросила помощи у ООН из-за проблем с визами США для дипломатов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россия обратилась к генеральному секретарю ООН с просьбой незамедлительно начать процедуру арбитража для решения проблемы с выдачей американских виз дипломатам. Об этом сообщил российский представитель в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Леонидченко.

Он отметил, что российская делегация на протяжении четырех лет сталкивается с проблемами из-за ненадлежащего исполнения государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях. Леонидченко обратил внимание на постоянные отказы во въездных визах для сотрудников постпредства РФ при ООН и для делегатов из Москвы, а также упомянул проблемы с конфискованной дипломатической собственностью и ограничениями на передвижение.

«Это тот случай, когда разговоры явно затянулись. На четвкртом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру», — передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности, счет идет на сотни тысяч долларов. Американские власти объявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке в сентябре 2017 года. В марте 2018 года было объявлено о закрытии генконсульства России в Сиэтле (здание было арендовано) и резиденции генконсула (а это дипломатическая собственность РФ). Кроме того, Госдеп США включил россиян в список «бездомных наций».