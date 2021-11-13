Депутат Госдумы призвал простить россиян с поддельными QR-кодами

Амнистия для владельцев поддельных QR-кодов должна быть временной Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нужно объявить амнистию россиянам, купившим поддельный QR-код, и дать возможность пройти вакцинацию от коронавируса. Таким мнением с URA.RU поделился врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов.

«Кто-то предлагает штрафы. Уголовные наказания — это кнут, но должен быть и пряник. Я предложил условно называемую амнистию для тех, кто получил не совсем легальный QR-код. Например, правительство скажет, что с 1 декабря до 1 января мы вводим амнистию для тех, кто нелегально получил QR-код. Вот, друзья, у вас месяц, приходите в пункты вакцинации, говорите, что у вас есть такая проблема, обновляйте свой QR-код, сделав прививку от коронавируса. Мне кажется, что такую возможность тоже нужно людям дать. Может, не все пойдут, но часть точно. Нужно дать возможность людям сделать шаг назад», — сказал Сергей Леонов.

По его словам, есть люди, которые передумали, они реально хотят вакцинироваться, но не могут, так как у них есть QR-код. «Им отказывают, потому, что официально до ревакцинации еще несколько месяцев. Люди начинают задумываться о том, что себя нужно обезопасить, и прийти, сделать прививку. Особенно, когда в окружении родственники болеют или умирают», — заявил депутат.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов. Они предполагают продажу билетов на транспорт при наличии этого документа, при медотводе и отрицательном ПЦР-тесте. Также губернаторы самостоятельно будут определять места, доступные для посещения. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов считает, что данная мера позволит ограничить контакты и прервет передачу инфекции от одного человека другому.