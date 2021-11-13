13 ноября 2021

В соцсетях атаковали Госдуму из-за введения QR-кодов в России. «У вас нет души?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне атаковали социальные сети Госдумы из-за внесенных законопроектах о QR-кодах Фото:

Информация о внесении законопроекта о QR-кодификации страны вызвала бурю эмоций граждан. Комментарии на странице Госдумы в Instagram вынуждены были закрыть и сделать доступными только для подписчиков, так как там их набралось около 50 тысяч, подавляющее большинство которых — негативные.

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта. Первый предполагает продажу билетов на самолеты и поезда только по QR-кодам, переболевшим жителям, при медотводе и отрицательном ПЦР-тесте (до 1 февраля). Вторая поправка предписывает, решение об использовании QR-кодов и о том, на каких объектах они потребуются, будут принимать региональные власти.

Пользователи возмутились повсеместным введением QR-кодов. Многие заявляют, что они против подобных законопроектов и требуют российскую власть перестать нарушать Конституцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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