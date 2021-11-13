Информация о внесении законопроекта о QR-кодификации страны вызвала бурю эмоций граждан. Комментарии на странице Госдумы в Instagram вынуждены были закрыть и сделать доступными только для подписчиков, так как там их набралось около 50 тысяч, подавляющее большинство которых — негативные.
Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта. Первый предполагает продажу билетов на самолеты и поезда только по QR-кодам, переболевшим жителям, при медотводе и отрицательном ПЦР-тесте (до 1 февраля). Вторая поправка предписывает, решение об использовании QR-кодов и о том, на каких объектах они потребуются, будут принимать региональные власти.
Пользователи возмутились повсеместным введением QR-кодов. Многие заявляют, что они против подобных законопроектов и требуют российскую власть перестать нарушать Конституцию.
На странице Госдумы в Instagram закрыли комментарии
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