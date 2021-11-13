Политолог: Россия превратится в цифровой концлагерь

Гращенков рассказал о двух сценариях введения QR-кодов в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Если Россия пойдет по пути «китайской модели» введения QR-кодов, то превратится в цифровой концлагерь. Об этом заявил политолог Илья Гращенков в Telegram-канале.

По его словам, в европейских странах в пропуска вшивается не так много информации, в основном, имя и данные о вакцинации. При этом «китайская модель» подразумевает подключение QR-кода ко всей базе данных о человеке, вместе с лечебной картой, выпиской из банка и связи с профилями родственников и друзей, пишет Гращенков.

«В России, на данный момент, идет конкуренция между двумя возможными сценариями — жестким китайским и более лайтовым — европейским, однако оба они не гарантируют, что после окончания пандемии сама система будет отменена», — заявил политолог. Он отметил, что для России есть два сценария: либо стать частью глобального «цифрового концлагеря», либо организовать свой — национальный.

Ранее Гращенков заявил, что с момента начала пандемии и по сей день в России не было принято ни одного закона, регламентирующего действия властей по борьбе с коронавирусом. Это развязывает должностным лицам руки и позволяет ущемлять права граждан, считает политолог.