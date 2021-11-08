По мнению Илья Гращенков, некоторые действия властей, например, введение QR-кодов, нарушают права граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С момента начала пандемии и по сей день в России не было принято ни одного закона, регламентирующего действия властей по борьбе с коронавирусом. Это развязывает должностным лицам руки и позволяет ущемлять права граждан, заявил политолог Илья Гращенков.

«Похоже, к наведению порядка никто не стремится. Жить в режиме „повышенной готовности“ оказалось просто и удобно для власти. Опубликованный в твиттере пост мэра имеет теперь больший вес, чем любой закон и тем более Конституция», — пишет Гращенков в своем telegram-канале. Кроме того, политолога возмущает принудительная вакцинация, необходимость подписывать отказ от претензий в случае появления осложнений после прививки и обязанность граждан передавать свои персональные данные.

Сейчас каждый субъект РФ самостоятельно принимает решения по борьбе с COVID-19. Некоторые решения властей, такие как введение QR-кодов на проезд в общественном транспорте в Татарстане и закрытие ветеринарных лечебниц в Москве, по мнению Гращенкова, нарушают права человека. «Ни на что, кроме чрезвычайщины, эти запреты не опираются. Значит ли это, что при желании глава субъекта может запретить, например, дышать?» — заявляет политолог.

Ранее курганцы пожаловались Путину на губернатора из-за QR-кодов. Протестующие записали видеообращение и выложили его в сеть. Сегодня на сайте «Госуслуги» без объявления сократился срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса. В социальных сетях началась паника — люди возмущаются, что власти заранее не предупредили их о таком решении.