МИД Британии обвинил Россию в причастности к кризису с мигрантами

В Британии считают, что Россия причастна к кризису на белорусско-польской границе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия имеет прямое отношение к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Такое мнение выразила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

«Россия несет здесь явную ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог», — заявила Трасс в статье для The Telegraph. Она считает, что власти Белоруссии используют «отчаявшихся мигрантов в качестве пешек» для дестабилизации региона.

Кроме того, Трасс заявила, весь миграционный кризис является «тщательно продуманным». Она отметила, что Великобритания внимательно следит за ситуацией и поможет польским властям в укреплении границы с Белоруссией.

Ранее стало известно, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши. В польском МВД сообщили о крупнейшей силовой попытке мигрантов вторгнуться на территорию страны. Тех, кому все-таки удалось перейти границу, задержали. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что миграционный кризис якобы является «спланированной операцией» России и Белоруссии. А начальник штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер сообщил, что отношения РФ и Запада испытывают напряженность из-за мигрантов, которая может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности».

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что страна совершенно ни при чем в ситуации на границе Белоруссии и Польши. По его словам, на Россию все время пытаются без всякого повода возложить какую-то ответственность.