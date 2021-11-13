Пушков жестко ответил британскому генералу на слова о России

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал высказывание начальника штаба обороны Великобритании, генерала Ника Картера о том, что отношения России и Запада испытывают напряженность, которая может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности». В качестве примера он привел миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
Британский генерал заявил, что отношения между странами хуже, чем во времена холодной войны. «Неужели? 4 тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России — в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике? Ситуация обострилась давно, и не из-за беженцев. Война уже стала ледяной», — ответил Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши. В основном она состоит из курдов. В польском МВД сообщили о крупнейшей силовой попытке мигрантов вторгнуться на территорию страны. Тех, кому все-таки удалось перейти границу, задержали. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что миграционный кризис якобы является «спланированной операцией» России и Белоруссии. В ответ на это высказывание, Пушков назвал его отставным параноиком и удивился, зачем мигрантам Украина.
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