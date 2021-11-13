Путин высказался о влиянии России на границе Польши и Беларуси

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин прокомментировал заявление Лукашенко о возможности перекрытия газа в ЕС Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна совершенно ни при чем в ситуации на границе Белоруссии и Польши. По его словам, на Россию все время пытаются без всякого повода возложить какую-то ответственность.

«На Россию все время пытаются без всякого повода возложить какую-то ответственность, как и в ситуации на белорусско-польской границе. Наши авиакомпании не перевозили людей, которые сейчас находятся там. Прежде всего жалко детей мигрантов, находящихся на границе», — сказал Путин в прямом эфире «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

Также, по словам российского лидера, он обсудит с Лукашенко его высказывания о возможности перекрыть поставки газа из РФ в Европу. Путин заявил, что такой поступок со стороны Белоруссии был бы нарушением контракта.

О том, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши, стало известно в понедельник, 8 ноября. В основном она состоит из курдов. В польском МВД заявляли о крупнейшей силовой попытке мигрантов вторгнуться на территорию страны.

Тех, кому все-таки удалось перейти границу, задержали. Кроме того, Польша и Литва повысили готовность своих войск на границе с Белоруссией. Вильнюс заявил о намерении построить забор на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов, пишет «Федеральное агентство новостей».

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