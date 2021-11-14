Михаил Леонтьев заявил, что непривитых россиян нужно принудительно вакцинировать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вице-президент «Роснефти», телеведущий Михаил Леонтьев назвал непривитых от COVID россиян «баранами, которые не пасутся без пастуха». По его словам, их нужно принудительно вакцинировать.

«Вы убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и собаки не пасутся. Государственная власть обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания. При этом вот этот бессмысленный локдаун. Не знаю, „Лок“ или нет, но дауны точно!» — заявил Леонтьев в эфире «Вести Москва».

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков выступил за обязательную вакцинацию россиян от коронавируса. Он заявил, что привитые будут потом благодарны. По его словам, в России пока привилось мало людей и «про это нужно кричать».