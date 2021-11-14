Депутат Госдумы назвал помощь семьям с детьми в РФ издевательской

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Разное. Курган, многодетная семья, зима, дети
Дополнительная помощь россиянам не вызовет волну инфляции Фото:
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Путинские выплаты на детей

Семьи с детьми в России получают недостаточную помощь от государства. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Помощь, которая оказывается семьям с детьми — издевательская. Она заведомо недостаточная. А тем, кто движет экономику, нужно обеспечивать нормальные условия труда и гарантии по зарплате. Если обеспечить людям нормальную честную зарплату, у олигархов останется меньше денег на взятки и не нужно будет замещать граждан России гастарбайтерами», — сказал Михаил Делягин.

Депутат подчеркнул, что увеличиение финансирования со стороны государства не повредит российской экономике. «Официальная версия, что если деньги потратить на что-то полезное, то будет обязательно инфляция. Мы прекрасно видим, что это ложь. В декабре каждого года идет волна ударного финансирования, и это не сопровождается аналогичной инфляционной волной. Инфляция нарастает и без бюджетных расходов», — объяснил зампред комитета.

Правительство РФ реализует новую дорожную карту комплексной социальной помощи. Предполагается, что введут дополнительные меры поддержки малообеспеченных россиян и семей с детьми. На сегодняшний день можно получить материнский капитал, пособие по беременности, выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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