Трое медиков из ЕАО, отказавшиеся прививаться, заболели COVID

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Машина скорой помощи. Курган , бсмп, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи, мед помощь, вызов врача, ковид 19
Заболевшим сотрудникам скорой помощи дали справку о временной нетрудоспособности Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В городе Облучье в Еврейской автономной области у трех врачей скорой помощи нашли коронавирус. Ранее они писали заявление об увольнении из-за отказа ставить вакцину от COVID-19.

«06.11.2021 года поступили заявления на имя главного врача ОГБУЗ „Станция скорой медицинской помощи“ Когана В.И. об отзыве заявлений об увольнении от 01.11.2021 от всех сотрудников за исключением двух человек, которые планировали увольняться в связи с переездом к новому месту жительства и по семейным обстоятельствам. В тот же день 17 сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием», — сообщает в instagram-аккаунте Департамента здравоохранения правительства Еврейской АО.

Ранее в Облучье 27 сотрудников скорой помощи выступили против вакцинации от коронавируса и написали заявление об увольнении. Однако через неделю почти все сотрудники отозвали свои заявления. Им также предложили пройти тест на наличие антител.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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