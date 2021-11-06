Сотрудники скорой отозвали свои заявления на увольнение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти все сотрудники скорой помощи из горда Облучье Еврейской автономной области, которые подали заявления на увольнение из-за отказа делать прививку от коронавируса, отозвали их. Об этом рассказал водитель городской СМП Иван Краснослободцев.

«Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Они увольняются все-равно, но по семейным обстоятельствам. Одна, по-моему, переезжает, про другую — не знаю. Но вопрос не решен. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Водитель скорой отметил, что сотрудникам предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. «У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку», — уточнил он. Главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября.

Ранее в регионе из-за отказа вакцинироваться уволились 27 медиков. В минздраве пообещали, что дефицита бригад из-за инцидента не будет. А в правительстве уточнили, что врачи имеют законное право уволиться из-за нежелания вакцинироваться. Также местные власти добавили, что перераспределят действующих работников и привлекут других сотрудников.