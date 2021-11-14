Турэксперт предупредил, каких отелей Египта лучше избегать

Пятизвездочные отели в Египте сильно отличаются по качеству сервиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для отдыха в Египте лучше не выбирать трехзвездочные отели. Об этом URA.RU сообщил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Не надо жить в Египте в отелях три звезды. Начинать нужно минимум от четырех звезд и то очень аккуратно выбирать. В Египте нет четкой градации отелей. Уполномоченному органу, нужно строже подходить к раздаче звезд», — сказал Алексан Мкртчян.

По его словам, можно разочароваться и в пятизвездочном отеле. «Есть пятерки дорогие, а есть пятерки — не дорогие. Дорогие — стоят примерно 200-300 евро в сутки, а недорогие, которые стоят 80-120 евро в сутки. Если человек едет за 300 тысяч рублей на двоих за неделю, то получает хороший сервис, качественное питание, качественные напитки, он доволен. Если человек едет за 100 тысяч рублей за неделю на двоих, то потом возникают вопросы, что не так кормили, сервис был плохой, грязь была», — объяснил гендиректор сети турагентств.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что появилась тенденция на снижение качества обслуживания в некоторых отелях Египта. «Жалоб стало больше, чем это было в 2015 году. Это вызвано долгим отсутствием туристов, часть отелей сменили собственников. Эта проблема есть, но не повсеместно, есть и довольные. Нужно заранее наводить справки, чтобы не было разочарования. Думаю, по мере нарастания объемов потоков все будет выравниваться», — поделился эксперт.

Россия с 9 ноября сняла все ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин считает, что появление чартерных рейсов позволит снизить цены на путевки в Египет.