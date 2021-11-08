Польша и Литва готовят военных к угрозе со стороны Белоруссии

На границе Белоруссии и Польши появилась большая группа мигрантов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Польша повысила готовность своих войск на границе с Белоруссией. Об этом сообщается на официальной странице Войск территориальной обороны в Twitter.

«Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию» — говорится в сообщении. Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в своем Twitter, что на границу отправлено уже 12 тысяч солдат. Страна усиливает войска из-за появления большой колонны мигрантов на границе Польши и Белоруссии.

Литва, в свою очередь, передислоцирует силы. «В данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы», — заявил глава СОГГЛ (Служба охраны государственной границы) Литвы Рустам Любаев, по сообщениям агентства Defni. Любаев заявил, что на границе Беларуси с Польшей находятся предположительно от 1000 до 5000 нелегальных мигрантов.

«Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши», — заявляет пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своем Twitter. К своему сообщению он прикрепил видео, на котором видно, как толпа людей с багажом следует по дороге, среди них есть женщины и дети.