Курганские чиновники экстренно проверяют детдом из-за скандала

Руководство управления соцзащиты и детский омбудсмен экстренно выехали в Кипельский детский дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство главного управления соцзащиты населения Курганской области и уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина срочно выехали в Кипельский детский дом после сообщений об издевательствах над малолетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Главным управлением социальной защиты населения организована экстренная служебная проверка в Кипельском детском доме. В одной из социальных сетей появились видео, на которых есть факты жестокого обращения со стороны старших воспитанников по отношению к малолетним детям», — говорится в сообщении.

«С подростками организованы воспитательные мероприятия, приняты меры по защите прав и интересов малолетнего воспитанника, подано заявление в полицию. 15 ноября главным управлением соцзащиты населения, опекой проводится проверка фактов, представленных в видеоматериалах. Такие случаи просто недопустимы. Виновные понесут наказание», — заявила начальник управления Анастасия Золотухина.

Прокуратура Курганской области также организовала проверку по информации о жестоком обращении с маленькими детьми в детском доме. «В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также ответственных за надлежащий присмотр за малышами», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что маленький ребенок, переведенный из курганского дома ребенка, подвергаются унижению и избиению старшими воспитанниками Кипельского детского дома. Подростки снимали все происходящее на видео. Следственное управление СК России по Курганской области проводит доследственную проверку.