Политолог Гращенков: Греф хочет контролировать всех россиян

После введения «цифрового профиля» россиян Сбербанк получит контроль над россиянами, считает Илья Гращенков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф настаивает на введении «цифрового профиля» гражданина (внесение документов и других персональных данных россиян в единый реестр, прим. URA.RU) для того, чтобы получить контроль над россиянами. Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков.

«Греф замахнулся на контроль над россиянами. Ни много ни мало, а Сбер попросил правительство и Госдуму ускорить принятие закона, который введет понятие „цифровой профиль“ гражданина РФ. Сбер хотя формально и полугосударственный банк, но все-таки частная структура, а значит корпорация получит в руки рычаги управления населением», — написал Илья Гращенков в своем telegram-канале.

«Цифровой профиль» россиянина подразумевает под собой сведение персональных данных человека — например, ИНН и информацию о паспорте — в единый реестр. Соответствующий законопроект ранее «встречал сопротивление депутатов Госдумы», напомнил Гранщенков. Политолог считает, что поправки могут принять в 2022 году, на фоне введения QR-кодов для вакцинированных от коронавируса граждан. По мнению Гращенко, эти изменения сформируют законодательную базу «цифрового концлагеря» — так он ранее описал введение COVID-free зон.

По мнению политолога, после к «цифровому профилю» власти добавят систему считывания перемещений россиян и их контактов. Затем введут «электронные деньги», которые позволят контролировать расходы и доходы населения, считает Гращенков. На этом, по мнению политолога, закончится первая фаза «цифровой трансформации», после чего власти перейдут к управлению ресурсами.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин доверил технологический прогресс России Грефу. На этом поприще глава Сбербанка сменит спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса. От работы с нанотехнологиями Россия перейдет к искусственному интеллекту.