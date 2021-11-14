Прокурор Курганской области отреагировал на скандал в детдоме

Андрей Назаров будет лично контролировать проверку в Кипельском детском доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров будет лично контролировать проведение проверки в Кипельском детском доме после сообщений об издевательствах над малолетними. На место выехали сотрудники прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Прокуратура Курганской области по размещенной в сети Интернет информации о жестоком обращении с маленькими детьми в Кипельском детском доме со стороны воспитанников старшего возраста организовала проверку. На место выехали сотрудники аппарата прокуратуры области. Ситуация находится на личном контроле прокурора области Андрея Назарова», — говорится в сообщении.

Также в детский дом выехали сотрудники межмуниципального отдела полиции. «Ими установлены все причастные к съемке лица. Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Оба воспитанника старшего возраста привлечены к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного УМВД.

Ранее URA.RU сообщало, что маленький ребенок, переведенный из курганского дома ребенка, подвергаются унижению и избиению старшими воспитанниками Кипельского детского дома. Подростки снимали все происходящее на видео. Следственное управление СК России по Курганской области проводит доследственную проверку. На место срочно выехало руководство главного управления соцзащиты населения Курганской области и уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.