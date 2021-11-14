QR-код пермяки уже обязаны предъявлять при посещении торговых центров и кафе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жители Пермского края начали массово писать в аккаунты социальных сетей депутатов Госдумы, представляющих регион. Пермяки требуют от них отозвать законопроекты о QR-кодах или голосовать против их принятия.

«Игорь Николаевич! Отклоните законопроекты № 17357-8 и № 17358-8. Они разделяют общество на сорта: непривитые граждане будут ограничиваться в конституционных в правах! Это недопустимо! Почти 80% людей против сегрегации! Мы против введения QR- кодов!» — пишет, например, в комментариях к посту депутата Игоря Шубина пользователь Instagram Кристина Ларина. Кроме Шубина Прикамье в Госдуме представляют Дмитрий Скриванов, Антон Немкин, Ирина Ивенских, Роман Водянов.

Инициатор массовых обращений к парламентариям Наталья Власова поясняет, что официальные заявления через сайт Госдумы депутаты могут и не увидеть, а сообщения в соцсетях привлекут их внимание. По ее мнению, внедрение системы QR-кодов вводит в России дискриминацию, а сам QR-код унижает достоинство человека. Эту идею она продвигает в специально созданном telegram-канале.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о введении QR-кодов на всей территории страны.