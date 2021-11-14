14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Свердловский губернатор вернулся из отпуска. От него ждут важного решения

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев отсутствовал с середины октября Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приступил к работе после почти месячного отпуска. Эту информацию URA.RU сообщили несколько источников во власти и подтвердили официальные представители главы региона.

«Губернатор сегодня [15 ноября] вышел из отпуска и приступил к работе. Ему уже представили рабочие планы на неделю», — поделился собеседник в окружении Куйвашева. Пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина подтвердила URA.RU, что шеф вышел на работу. По ее словам, официально глава региона трудится с 12 ноября.

Источники URA.RU ранее анонсировали, что по возвращении из отпуска Куйвашев примет решение о новых полномочиях своих заместителей. Ожидается, что обязанности между ними будут перераспределены. Главным образом это коснется трех человек: первого замгубернатора Алексея Шмыкова, и. о. вице-губернатора Олега Чемезова и зама по цифровизации Дмитрия Ионина.

Евгений Куйвашев ушел в отпуск 18 октября: официально заявлялось, что губернатор будет отсутствовать три с половиной недели — до 11 ноября. Инсайдеры же сообщали, что он вернется к работе на несколько дней позже. В период отсутствия шефа областью руководил первый замгубернатора Алексей Шмыков. Длительный отпуск связывали с подготовкой Куйвашева к выборам на новый срок. В эти дни он, по слухам, согласовывал свое переизбрание с Кремлем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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