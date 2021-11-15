В Санкт-Петербурге ужесточили коронавирусные ограничения

Непривитые не смогут посещать кафе, рестораны и развлекательные заведения Санкт-Петербурга Фото: Алексей Гайнов

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые коронавирусные ограничения, они касаются посещения фитнес-клубов, развлекательных заведений и церемоний бракосочетаний. Новые меры отражены в постановлении городского правительства.

«В соответствии с внесенными в 121-е постановление правительства города изменениями, посетителей в бассейны, фитнес-клубы, развлекательные заведения будут пускать только при наличии действующего QR-кода о вакцинации. Или перенесенном не более полугода назад заболевании», — сообщают « Невские новости» .

Пропуском в кафе, ресторан или фитнес-клуб может послужить и действующий медотвод. Через две недели вход по QR-кодам будет действовать и в заведениях общепита, ограничения не коснутся кафе и ресторанов на территории аэропортов и вокзалов.

Ранее URA.RU сообщало, что Санкт-Петербург ввел обязательную вакцинацию от COVID. Привиться должны жители города от 60 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями.