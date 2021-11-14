Жители ЯНАО рискуют здоровьем детей в больничных очередях

Дети по несколько часов ожидают приема в душном помещении (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центре здоровья детей в Новом Уренгое (ЯНАО) огромные очереди в прививочный кабинет. Родители с детьми, среди которых есть заболевшие, сидят в непроветренном помещении в ожидании попасть на прием, сообщает жительница Ксения Илеув в соцсети «ВКонтакте».

«Шансы попасть в кабинет стремятся к нулю, т. к. время работы кабинета заканчивается в 11-00 (после перерыв до 14-00), а в очереди на данный момент находилось около 30-ти (если не более) человек с маленькими детьми вплотную друг к другу в душном помещении без вентиляции! Прошу принять меры и качественнее организовать работу врачей и процедурных кабинетов, т. к. не намерена рисковать здоровьем своего ребенка в период пандемии!», — написала Ксения Илеув в группе «ГОРОРО». Женщина хотела поставить ребенку прививку от гриппа и заранее узнавала в больнице принимают ли здоровых и больных детей раздельно.

В Новоуренгойской центральной городской больнице сообщили, что максимально разграничивают потоки здоровых и больных детей. «Не исключено, что на прием могут привести и кашляющего ребенка. Сотрудники центра ознакомлены с Вашим обращением, с понедельника они будут более внимательны к маленьким пациентам и состоянию их здоровья», — ответили в больнице на пост женщины. В пресс-службе также добавили, что прививочный кабинет работает с 8-30 до 17-00, а прививку от гриппа можно также поставить в детском саду.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги к педиатру родители с детьми по несколько часов стоят в очереди. В больнице отметили, что у них принимает один врач педиатр, а количество обращений к нему увеличилось из-за роста заболеваемости ОРВИ.