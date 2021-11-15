В Кремле объяснили, зачем России нужен закон о QR-кодах

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Меры, которые принимаются регионами по борьбе с COVID-19, подтверждают необходимость принятия закона о QR-кодах, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Федеральный закон QR-кодах должен законодательно оформить меры, принимаемые регионами по борьбе с коронавирусом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Правительство исходит из того, что нужно законодательное оформление [системы QR-кодов] на федеральном уровне. Меры, которые принимаются в регионах, говорят об актуальности [этого] решения», — сообщил Дмитрий Песков журналистам.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о введении QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Власти уточнили, что это экстренная мера по борьбе с коронавирусом. Если поправки примут, то QR-коды будут действовать повсеместно с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 году. Без сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или медотводе граждане смогут попасть только в аптеки и продуктовые магазины. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ограничения не будут касаться детей и подростков, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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