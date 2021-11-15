Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции. Об этом она заявила в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, трансляция велась на сайте Государственной думы.
«Люди начинают больше тратить и меньше сберегать, больше покупать, пусть даже в кредит, поэтому мы сегодня видим, как растет потребительский кредит. Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали», — рассказала Набиуллина.
Глава Центробанка уточнила, что при такой картине экономику ожидают временные проблемы, но эффект от них может быть и долгосрочным. Набиуллина также отметила, что при росте цен на товары-триггеры, к которым относятся в том числе и продукты питания, инфляционные ожидания населения «подогреваются». По словам Набиуллиной, они откатились на уровень 2016 года, когда экономика восстанавливалась от валютного кризиса.
Ранее глава Центробанка заявила, что низкая ипотечная ставка невыгодна ЦБ. В октябре регулятор повысил ключевую ставку до 7,5%, ее снижения до значений 5—6% следует ждать только к середине 2023 года.
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