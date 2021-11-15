Верзилова объявили в розыск по уголовной статье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одиночные пикеты в поддержку пострадавших на журналистов и правозащитников. Москва, верзилов петр
Петр Верзилов объявлен иноагентом в России Фото:

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (оба признаны иноагентами в России) объявили в розыск. Согласно данным базы МВД России, он разыскивается «по статье УК РФ».

О какой конкретно статье идет речь, не уточняется. Как сообщил адвокат Верзилова Леонид Соловьев, причиной объявления в розыск Верзилова стало его уголовное дело о сокрытии двойного гражданства.

«Дело длится более года. Якобы Верзилов не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады», — пишет ТАСС со ссылкой на Соловьева.

В июне прошлого года Петра Верзилова арестовали на 15 суток. Мещанский суд Москвы признал его виновным в мелком хулиганстве. В сентябре нынешнего года Минюст РФ включил самого Верзилова и его издание список «Медиазона» в список иноагентов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...