Верзилова объявили в розыск по уголовной статье

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (оба признаны иноагентами в России) объявили в розыск. Согласно данным базы МВД России, он разыскивается «по статье УК РФ».
О какой конкретно статье идет речь, не уточняется. Как сообщил адвокат Верзилова Леонид Соловьев, причиной объявления в розыск Верзилова стало его уголовное дело о сокрытии двойного гражданства.
«Дело длится более года. Якобы Верзилов не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады», — пишет ТАСС со ссылкой на Соловьева.
В июне прошлого года Петра Верзилова арестовали на 15 суток. Мещанский суд Москвы признал его виновным в мелком хулиганстве. В сентябре нынешнего года Минюст РФ включил самого Верзилова и его издание список «Медиазона» в список иноагентов.
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