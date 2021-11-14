Судимые за изнасилование полицейские смогут вернуться на службу

У оправданных есть шанс вновь попасть в ряды полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Полицейских из Екатеринбурга обвинили в изнасиловании в служебном автомобиле

Трое экс-полицейских из Екатеринбурга, которым Ленинский районный суд вынес оправдательный приговор по делу об изнасиловании, могут вернуться на службу. При каких условиях это возможно, URA.RU рассказал адвокат одного из фигурантов Алексей Довбыш.

«Если сторона потерпевших и сторона гособвинения не станет обжаловать оправдательный приговор суда и он вступит в законную силу, то у необоснованно осужденных есть право на реабилитацию. Это подразумевает не только компенсацию издержек при уголовном судопроизводстве, но не исключает возможность рассмотрения вопроса восстановления на службе», — заявил Алексей Довбыш.

Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, все три фигуранта давно находятся на свободе. Что касается деталей истории, то, по версии осужденных, все случившееся в патрульной машине было по взаимному согласию. «Уголовно наказуемого деяния в автомобиле не было. Все было добровольно», — подчеркнул источник.

Обвинительный приговор полицейским по делу об изнасиловании проститутки был вынесен Ленинским районным судом в июле 2020 года. Согласно версии следствия, трое сотрудников полка ППСП УМВД России по Екатеринбургу задержали на улице Чайковского 22-летнюю девушку и изнасиловали в служебном УАЗике. Однако приговор был обжалован и в декабре 2020 года отменен Свердловским областным судом. 15 ноября 2021 года Ленинский районный суд оправдал бывших полицейских.