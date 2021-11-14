Предполагается, что окончательное решение по застройке зеленых зон депутаты примут в конце года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Поправки в генплан Екатеринбурга до 2025 года — ключевой градостроительный документ — предполагают застройку четырех зеленых зон. Таковы окончательные итоги общественных обсуждений, которые администрация проводила с 21 сентября по 9 ноября.

В октябре движение «Мирные жители» заметило, что под застройку намерены отдать долину реки Патрушихи, берега Нижнеисетского пруда, часть парка УрГУПС, аллею Дворца спорта вдоль ул. Большакова, парк имени Блюхера, а также участок леса на улице Постовского. Кроме того, под прицел попали зеленые зоны у ЦПКиО (в пойме Исети, где Acons group хочет сделать искусственный жилой остров) и сквер между музеем ИЗО и улицами Малышева и Воеводина. Эти планы активисты просили отменить.

Но в документе, опубликованном на сайте мэрии, напротив предложений, касающихся территории у ЦПКиО, сквера у музея ИЗО, долины реки Патрушихи и берегов Нижнеисетского пруда, говорится, что их «целесообразно не учитывать». То есть, если в конце года это согласуют депутаты, строительство на указанных участках будет разрешено. «Что касается Патрушихи и Нижнеисетского пруда, у руководства города есть понимание, что приведение этих территорий в порядок невозможно без больших инвестиций. На участки уже есть претенденты», — объяснил источник, близкий к горадминистрации. А застройку поймы Исети у ЦПКиО ранее уже согласовала дума, обратил внимание собеседник.

О планах по застройке поймы Исети известно с конца 2020 года Фото: архитектурное бюро SVESMI

Будущее сквера у музея ИЗО до конца не определено. В последний раз слухи об этом участке ходили в августе 2019 года. Тогда обсуждалось, что УГМК якобы планирует возвести там офисник. В самой компании это опровергали. А 12 ноября стало известно, что дочь главы РМК Игоря Алтушкина Елизавета Величкина выкупила у ООО «Актив» (основной владелец — гендиректор УГМК Андрей Козицын) заброшенное здание легендарного павильона «Цветы», которое находится возле сквера. Там будет ресторан. «По скверу возле ИЗО (где деревья) в администрацию никакие проекты пока не поступали», — уточнил инсайдер.

В то же время за четырьмя территориями, как и писало URA.RU, «зеленый» статус сохранили. Это часть парка УрГУПС (за ней охотились девелоперы), аллея Дворца спорта и парк им. Блюхера (там хотели построить Лютеранскую церковь) и лесногй участок на ул. Постовского (на него претендовал «Атомстройкомплекс»).

Сквер у музея ИЗО Фото: сообщество «Мирные жители»

Нижнеисетский пруд Фото: сообщество «Мирные жители»

Долина Патрушихи: территория по обоим берегам реки вдоль улицы Походной от Щербакова до Кирпичного переулка Фото: сообщество «Мирные жители»