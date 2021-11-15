Политолог: борьба преемников Путина приведет к ужесточению режима

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Причиной отсутствия официальных преемников Владимира Путина названо ухудшение ситуации в стране Фото:

На выборах президента РФ в 2024 году может быть два сценария. Первый предполагает усиление борьбы между преемниками, второй — ужесточение нынешнего режима в РФ. Такого мнения придерживается политический обозреватель Дмитрий Галкин.

«Если уровень общественной поддержки Владимира Путина будет низким, нас ждет обострение соперничества в высших эшелонах власти, которое может завершиться достижением какого-то соглашения, а может перерасти в открытый конфликт. Во втором [при высоком уровне поддержки нынешнего президента РФ] нас ожидает затяжной политический кризис, могут на короткий срок возникать режимы, опирающиеся на силовые структуры», — отметил он в интервью изданию «Свободная пресса».

Однако он также подчеркнул, что вероятность второго сценария мала. Группы, которые будут бороться за власть, скорее всего пойдут на уступки, чтобы не накалять экономическую и политическую ситуацию в стране.

При этом политолог также допустил и вариант, когда Владимир Путин останется у власти. «Он окончательного решения еще не принял. Может, и сам останется на президентскому посту», — сообщил эксперт.

Галкин высказывал такую позицию и ранее. Он считает, что из-за возможных конфликтов потенциальных преемников у главы государства на данный момент нет. Однако если преемнику официально передадут власть, не переставая контролировать события в стране, ситуация в России изменится. Но такой вариант маловероятен, считает политолог.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...