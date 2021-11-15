В Госдуме подтвердили выдачу QR-кодов болевшим COVID бессимптомно

Россияне, переболевшие коронавирусной инфекцией без симптомов, но с положительным ПЦР-тестом, смогут получить QR-код. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
«У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет. Они получат QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», — сказал он в беседе с журналистами «Интерфакса».
При этом пока нет речи о количестве антител, благодаря которым нужно получить QR-код. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что в вопросе выдачи QR-кодов должна быть единая тест-система.
Ранее сообщалось, что власти Чувашии решили выпускать QR-коды для граждан, которые не привились и официально не переболели. Основанием для этого будет высокий уровень антител у жителей региона. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал, что этот вопрос требует детальной доработки.
В Государственную думу в ноябре этого года внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, передает RT. Согласно документу, граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, общепит и магазины только после предъявления QR-кода, справки о том, что человек переболел коронавирусом либо медотвода, уточняют «
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