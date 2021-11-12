Представитель Путина объяснил введение QR-кодов для непривитых

Дмитрий Песков отметил, что в вопросе QR-кодов для непривитых много нюансов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вопрос с выдачей QR-кодов для непривитых, но переболевших россиян требует детальной доработки. Об этом сообщил на конференц-колле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему в республике Чувашия выпускают QR-коды для тех, кто переболел коронавирусом, но не обратился в больницу.

«Здесь нужно поговорить со специалистами. В любом случае такие инициативы подлежат сначала экспертной проработке. Здесь много нюансов, и это нужно тщательно прорабатывать. Существуют разные точки зрения, но есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения и нашего Минздрава. К ним нужно прислушиваться. Это сложное, требующее экспертного подхода и исключающее эмоциональных оценок решение, но эти решения необходимы», — заявил представитель Кремля, передает корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что власти Чувашии решили выпускать QR-коды для граждан, которые не привились и официально не переболели. Основанием для их получения будет высокий уровень антител.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко документ, в котором указал, что в России необходимо создать официальный реестр граждан, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью. Им также необходимо выдавать QR-коды на шесть месяцев. Некоторые россияне эту идею не оценили.