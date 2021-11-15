В Тюмени, ХМАО и ЯНАО сотрудников заставили работать в выходные

В числе прочего работодатели грозили сотрудникам уменьшением зарплаты и лишением премий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 89% жителей трудились в нерабочие дни, объявленные в России с 30 октября по 7 ноября, причем подавляющее большинство граждан к этому принудили работодатели. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter.

«В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на работу в период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября — прим. URA.RU) вышли почти все работники, принявшие участие в опросе — 89%. Причем 91% сделали это по инициативе работодателя, и только 9% — по своей собственной», — рассказали URA.RU в службе исследований компании HeadHunter.

Как отмечали респонденты, которым пришлось прийти на службу, в 37% случаев их начальство в принципе не стало объяснять, почему люди должны трудиться в локдаун. Еще в 27% компаний это оправдали тем, что нерабочий период негативно скажется на производительности предприятий, а в 23% сослались на потерю в доходах. Еще в 10% случаев людям пригрозили сокращением зарплат, а в 7% — отменой премий за ноябрь.

Что до тех, кто работал по своей воле, то в большинстве случаев (47%) люди не хотели терять деньги. 37% не испугались заражения, так как вакцинированы. 13% в принципе не пожелали оставаться дома, а каждый десятый хотел закончить рабочие дела, так как не успевал сделать их до локдауна. В 6% случаев жители Тюменской области и автономных округов не хотели оказаться «белой вороной» в коллективе, чтобы не получить осуждения от коллег.

Ранее URA.RU писало, что по поручению президента России Владимира Путина в России ввели неделю нерабочих дней. С 30 октября по 7 ноября сотрудники должны были оставаться дома, с сохранением заработной платы, чтобы снизить темпы распространения коронавируса.