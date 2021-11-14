14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Около 40% тюменцев признались, что садились пьяными за руль

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд, дпс
62,2% жителей региона заявили, что никогда не позволяли себе управлять машиной нетрезвыми Фото:

Более 37% тюменцев признались, что садились за руль нетрезвыми. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе автомобильного портала «Дром», на площадке которого проходил всероссийский анонимный опрос.

«Каждый четвертый тюменец (26,4%) признался, что садился за руль после употребления спиртного, но это было давно. Периодически управляют автомобилем пьяными 8% опрошенных. Еще 3,3% делали это «один-два раза за последние годы», — рассказали в пресс-службе. 62,2% жителей региона заявили, что никогда не позволяли себе управлять машиной нетрезвыми.

По данным исследования, в среднем по России, за руль нетрезвыми садились 39% автомобилистов. Всероссийский опрос проводился с 30 октября по 8 ноября 2021 года среди пользователей сайта «Дром». В нем приняло участие 13,5 тысяч автолюбителей из 82 регионов страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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