Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Курганской области выросла с начала года на 12,7% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Продовольственные товары в Курганской области подорожали с начала года на 8,35% (без учета алкогольных напитков). Такие данные по состоянию на октябрь приводит 15 ноября Свердловскстат. При этом год назад ведомство сообщало о росте цен на продовольствие с января по октябрь 2020 года на 5,29%.

По данным Свердловскстата, мясо и птица в Курганской области с начала года выросли в цене на 15,2% (в январе—октябре 2020 года — на 2,88%). Хлеб и хлебобулочные изделия стали за 10 месяцев дороже на 12,49% (год назад — рост на 4,79%), рыба и морепродукты — на 9,34% (год назад — рост на 1%), крупы — на 8,43% (год назад — рост на 20,94%). При этом подсолнечное масло стало дешевле на 0,12% (год назад был рост на 14,4%). Алкогольные напитки также незначительно подешевели — на 0,03% (год назад был рост на 2,52%).

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц в среднем по области в конце октября 2021 года составила 4764,06 рубля. По сравнению с сентябрем 2021 года она увеличилась на 3,3%, с декабрем 2020 года — на 12,7%», — отмечают в Свердловскстате.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области несколько недель подряд дорожают огурцы и помидоры. На днях в Минсельхозе рассказали о мерах по снижению стоимости овощей из «борщевого набора». В частности, власти планируют увеличить площади посевов картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови. Еще одна мера — ввести хранилища овощей мощностью 313,9 тысяч тонн.

Скрин: sverdl.gks.ru