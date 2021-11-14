14 ноября 2021

Глава челябинского района покинул Госсовет

© Служба новостей «URA.RU»
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Межрегиональный форум
Александр Глазков был год в составе Госсовета (фото из архива) Фото:

Глава Саткинского района (Челябинская область) Александр Глазков покинул Государственного совета РФ. Соответствующий указ 15 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

«Исключить из состава совета Глазкова А.А. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, опубликованном на официальном правовом портале.

В обновленный состав Госсовета не вошли ряд представителей муниципалитетов российских регионов. Все они год назад были включены указом президента.

Глазков вошел в комиссию Государственного совета после изменений в федеральном законодательстве. Было решено, что в эту структуру будут вводить представителей муниципалитетов, сроком на один год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главу Саткинского района ввели в состав Госсовета благодаря эффективности работы и необходимости новых подходов в работе органов государственной власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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