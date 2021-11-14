Отец убитой в Тюмени школьницы прошел реабилитацию и бросил пить

Сергей Муравьев, чью дочь нашли убитой в Тюмени в конце августа, прошел реабилитацию трудом, бросил пить и устроился на работу. Об этом URA.RU рассказала адвокат Марина Козырь, которая защищает интересы мужчины в деле о лишении родительских прав.
«Сергей Муравьев начал сильно пить после пропажи дочери. Сейчас он отошел от алкоголя. В какой-то момент он уехал с Лесобазы, от того окружения. Больше месяца жил в частном секторе, трудился по хозяйству. Сейчас он работает, на испытательном сроке», — рассказала URA.RU адвокат тюменца Марина Козырь.
По словам юриста, отец хочет воспитывать своих детей (в семье еще двое несовершеннолетних — девочка 15 лет и 9-летний мальчик). Ранее планировалось оформить опеку на старшую дочь — 18-летнюю Татьяну. Но сейчас решили бороться за то, чтобы родительские права остались у отца.
«Состоялось очередное заседание по гражданскому делу о лишении родительских прав Сергея и Гузели Муравьевых. В суде продолжали исследовать материалы дела. Ранее были допрошены свидетели. Следующее заседание назначено на 22 ноября», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее URA.RU писало, что 9-летняя жительница района Лесобаза пропала этим летом, в конце июня. 19 августа ее нашли мертвой. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. В семье погибшего ребенка осталось двое несовершеннолетних, их поместили в реабилитационный центр. Родителей же решили лишить прав на детей.
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