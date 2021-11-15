Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас призвали Украину и Россию проявлять сдержанность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

России следует быть сдержаннее и прозрачно информировать о своей военной активности. Об этом сообщается в совместном заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана и и. о. главы МИД Германии Хайко Мааса, опубликованном на сайте французского МИД.

«Столкнувшись с новой обеспокоенностью в связи с передвижением российских войск и военной техники вблизи Украины, два министра призвали Россию занять сдержанную позицию и быть прозрачными в своих военных действиях. Любая дальнейшая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия», — говорится в заявлении дипломатов по результатам встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

Сохранять сдержанность попросили и Украину. «Украина внесла значительный вклад в деэскалацию напряженности, несмотря на агрессивную российскую риторику и недостаточную прозрачность со стороны России с учетом ее международных обязательств», — отмечается в документе.

Также дипломаты выразили озабоченность ухудшением ситуации в Донбассе, призвали Украину полностью выполнять Минские договоренности и участвовать в переговорах в нормандском формате. Министры иностранных дел ФРГ и Франции добавили, что сожалеют об отказе России в проведении встречи в нормандском формате.

Ранее URA.RU сообщало о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и главы Франции Эмманюэля Макрона, во время которого они обсудили конфликты на Украине. Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой республик. Российский глава заявил Западу, что РФ никогда не нарушала Минские соглашения, передает RT.