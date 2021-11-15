Юный воспитанник челябинской спортшколы «Электрометаллург» принял участие в благотворительной акции Федерации дзюдо Урала и Западной Сибири и звезды Instagram из Узбекистана, певца Санжара Джавбердиева (SanJay). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), за счет которого бесплатно занимаются дзюдо до 600 челябинских детей.
«Воспитанник детсада из поселка Федоровка Леша Шмотин, его мама и их тренер из центра дзюдо „Электрометаллург“ Кирилл Решетов приняли участие в организованной Санжаром благотворительной акции. Челябинец привез в подарок узбекским детям одежду — спортивную форму. Также помогла с подарками и Федерация дзюдо Урала и Западной Сибири», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
Начало знакомству положила услышанная мальчиком песня SanJay, после которой он написал Джавбердиеву в Instagram и отправил свое видео. Исполнитель пригласил юного спортсмена в гости, лично показав ему Самарканд и Бухару. Также мальчик побывал в родном для певца городе Навои и на концерте Санжара.
«Атлеты из Узбекистана узнали, что Алексей Шмотин занимается в центре дзюдо „Электрометаллург“ Дениса Ярцева и пригласили нас в национальную федерацию. Леша познакомился с тренирующим их Илиасом Илиадисом. В 17 лет он стал олимпийским чемпионом по дзюдо в Афинах, трижды выигрывал чемпионаты мира и дважды побеждал на первенствах Европы. И с таким атлетом челябинский начинающий дзюдоист общался и получал от него наставления», — рассказал Решетов.
Возможен и ответный визит в Челябинск узбекских богатырей во главе с Илиадисом и бронзовым призером Олимпады-2020 Давлатом Бобоновым. Их смогут принять, например, в только что открывшемся втором Центре дзюдо «Электрометаллург». Здесь за счет ЧЭМК будут заниматься спортом абсолютно бесплатно от 500 до 600 ребят.
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