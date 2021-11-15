Уральские дзюдоисты привезли подарки юным узбекским спортсменам Фото: пресс-служба ЧЭМК

Юный воспитанник челябинской спортшколы «Электрометаллург» принял участие в благотворительной акции Федерации дзюдо Урала и Западной Сибири и звезды Instagram из Узбекистана, певца Санжара Джавбердиева (SanJay). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), за счет которого бесплатно занимаются дзюдо до 600 челябинских детей.

«Воспитанник детсада из поселка Федоровка Леша Шмотин, его мама и их тренер из центра дзюдо „Электрометаллург“ Кирилл Решетов приняли участие в организованной Санжаром благотворительной акции. Челябинец привез в подарок узбекским детям одежду — спортивную форму. Также помогла с подарками и Федерация дзюдо Урала и Западной Сибири», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Начало знакомству положила услышанная мальчиком песня SanJay, после которой он написал Джавбердиеву в Instagram и отправил свое видео. Исполнитель пригласил юного спортсмена в гости, лично показав ему Самарканд и Бухару. Также мальчик побывал в родном для певца городе Навои и на концерте Санжара.

«Атлеты из Узбекистана узнали, что Алексей Шмотин занимается в центре дзюдо „Электрометаллург“ Дениса Ярцева и пригласили нас в национальную федерацию. Леша познакомился с тренирующим их Илиасом Илиадисом. В 17 лет он стал олимпийским чемпионом по дзюдо в Афинах, трижды выигрывал чемпионаты мира и дважды побеждал на первенствах Европы. И с таким атлетом челябинский начинающий дзюдоист общался и получал от него наставления», — рассказал Решетов.

Возможен и ответный визит в Челябинск узбекских богатырей во главе с Илиадисом и бронзовым призером Олимпады-2020 Давлатом Бобоновым. Их смогут принять, например, в только что открывшемся втором Центре дзюдо «Электрометаллург». Здесь за счет ЧЭМК будут заниматься спортом абсолютно бесплатно от 500 до 600 ребят.

Санжар SanJay Джавбердиев (справа) показал гостям из Челябинска родной Узбекистан Фото: пресс-служба ЧМЭК

Юный челябинский спортсмен получил наставления олимпийского чемпиона по дзюдо Илиаса Илиадиса Фото: пресс-служба ЧЭМК