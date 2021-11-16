Пьяные курганцы заблудились и случайно попали в Тюменскую область

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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
Показатели алкотестера у водителя составили 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха Фото:

Нетрезвые жители Курганской области заблудились на трассе и случайно заехали в Тюменскую область, где их задержали сотрудники ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«Автоинспекторы остановили „Ладу“ 12-й модели 16 ноября около двух часов ночи в селе Исетское. В машине находились жители Курганской области, которые ехали из села Белозерское в поселок Каргаполье», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что 31-летняя водитель была пьяна, показатели алкотестера составили 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее женщина уже была лишена водительских прав за пьяную езду — теперь ее ждет уголовное преследование за повторное нарушение закона.

Кроме того, на водителя составлен протокол о нарушении перевозки детей. «На заднем сиденье автомобиля она перевозила нетрезвую подругу, державшую на руках двухлетнего ребенка. Об инциденте информировано подразделение по делам несовершеннолетних», — сообщили в ГИБДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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