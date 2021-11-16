РФ возобновляет авиасообщение с рядом государств

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Россия возобновляет авиа- и железнодорожное сообщение с рядом стран в декабре. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Россия с 1 декабря снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар», — пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб. Также с 1 декабря возобновить авиасообщение планируется с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. С 12 декабря вновь запустится пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Петербург—Хельсинки.

С 9 ноября Россия возобновила полеты на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд. Соответствующее решение также принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.