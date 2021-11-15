Валерий Самокрутов считает годы работы в избирательной системе лучшими в своей жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов не будет руководить новым составом облизбиркома, который сформируют к концу года. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии РФ заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, Самокрутову уже предложили новую должность.

«Большая вам благодарность за работу в непростой ситуации, в непростой области. Проблем было много, но вы очень достойно, Валерий Павлович, прошли эти годы вместе с нами. Огромное вам за это спасибо. Я уверена, что такой блестящий профессионал, как вы, будете максимально эффективны в новой должности, которую, я знаю, вам предложили», — заявила Памфилова.

Какую конкретно должность предложили Самокрутову, она называть не стала. «Валерия Павловича мы с вами все знаем, относимся к нему с глубоким уважением. Он более 10 лет работает в системе, последние пять лет из них — руководит комиссией», — отметила Памфилова.

«Большое спасибо за вашу поддержку, помощь. Годы работы в избирательной системе для меня — это лучшие годы моей жизни», — заявил в ответном слове Самокрутов, который участвовал в заседании ЦИК посредством видеоконференцсвязи.

О предстоящей отставке Самокрутова с поста главы облизбиркома ранее сообщали источники URA.RU. По данным инсайдеров, новым председателем избирательной комиссии Курганской области может стать заведующий кафедрой Курганского госуниверситета Роман Скиндерев. 16 ноября члены ЦИК приняли решение предложить губернатору Вадиму Шумкову назначить Скиндерева членом облизбиркома с правом решающего голоса.