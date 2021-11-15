Экс-спикер челябинского парламента выйдет на работу к Текслеру

Владимир Мякуш выйдет на новую работу 22 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-председатель челябинского закособрания Владимир Мякуш, 16 ноября сложивший полномочия спикера ЗСО, заступит на должность советника губернатора Алексея Текслера 22 ноября. Об этом Мякуш сообщил URA.RU.

«Мы договорились, что я приступлю к работе с понедельника. Тогда же будет озвучен мой функционал», — пояснил Мякуш.

Политик признался URA.RU, что ему было грустно покидать ЗСО, в котором он проработал 23 года, из них 16 лет в должности председателя. Вместе с тем, по словам Мякуша, он доволен, что председателем заксобрания стал первый вице-спикер Александр Лазарев, которого он год готовил как преемника, и которому готов впредь оказывать помощь поддержку.

Смена руководства ЗСО стала таким значимым событием, что сессия, где приняли отставку Мякуша, была внеочередной. Из Москвы прилетел начальник департамента Управления внутренней политики администрации президента РФ Юрий Шевяков. Губернатор Текслер на заседании в ЗСО заявил, что на посту советника главы региона опыт и авторитет Мякуша будут максимально использованы на благо жителей области.

По данным URA.RU, Мякуш будет задействован в консультациях по подбору кандидатуры на пост первого вице-спикера ЗСО, ставший вакантным после повышения Лазарева. С Мякушем также будут обсуждать новую структуру заксобрания.