15 ноября 2021

Подростка из курганского детдома арестовали за издевательства

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Кипель. Курган, детский дом, кипель
На время следствия подростка заключили под стражу Фото:

Подростку из Кипельского детского дома Курганской области предъявлено обвинение в истязании двухлетнего малыша. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК России.

«16-летнему воспитаннику Кипельского детского дома предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). 16 ноября судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

В материалах дела указано, что обвиняемый, являясь воспитанником детдома, неоднократно применял физическую силу в отношении двухлетнего мальчика. Он причинял ребенку физические и психические страдания. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что поводом для возбуждения уголовного дела в отношении подростка из Кипельского детского дома стала видеозапись с издевательствами над малолетним ребенком. Также возбуждено дело по статье о халатности в отношении должностных лиц. Уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина заявляла, что сейчас пострадавший от издевательств ребенок находится в безопасности. Власти Курганской области заявили, что уволят воспитателей, допустивших издевательства, а медицинских работников, педагога-психолога и старшего воспитателя привлекут к дисциплинарной ответственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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