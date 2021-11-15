Подростка из курганского детдома арестовали за издевательства

На время следствия подростка заключили под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подростку из Кипельского детского дома Курганской области предъявлено обвинение в истязании двухлетнего малыша. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК России.

«16-летнему воспитаннику Кипельского детского дома предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„г“ ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). 16 ноября судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

В материалах дела указано, что обвиняемый, являясь воспитанником детдома, неоднократно применял физическую силу в отношении двухлетнего мальчика. Он причинял ребенку физические и психические страдания. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что поводом для возбуждения уголовного дела в отношении подростка из Кипельского детского дома стала видеозапись с издевательствами над малолетним ребенком. Также возбуждено дело по статье о халатности в отношении должностных лиц. Уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина заявляла, что сейчас пострадавший от издевательств ребенок находится в безопасности. Власти Курганской области заявили, что уволят воспитателей, допустивших издевательства, а медицинских работников, педагога-психолога и старшего воспитателя привлекут к дисциплинарной ответственности.