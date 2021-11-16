В Госдуме предложили поднять НДФЛ до 35%

Деньги, полученные с подоходного налога, можно направлять на решение более широкого спектра социальных проблем, чем сейчас Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения до 35%. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я считаю где-то 35% верхняя планка для самых больших доходов нормальный предел, но надо вилку сделать. Условно от 5 до 7,5 миллионов рублей в год, то 7,5 до 10, от 10 до 12,5 или до 15 и так далее, повышать ступенчато подоходный налог», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков.

Парламентарий уверен, что такое решение не заставит работодателей платить своим работникам зарплаты в конвертах. «Иногда говорят, что уйдут в конверты. Малый и средний бизнес таких денег не получает. Они на конверты не будут переходить, потому что они не получают таких доходов. Даже топ-менеджеры. Крупный бизнес, в основном, государственный», — отметил он.

В США в некоторых штатах налогообложение богатых граждан доходит до 50%, привел пример Аксаков. «Там схема немного иначе устроена, есть федеральный подоходный налог, есть налоги штатов, так вот в некоторых штатах, если объединить местные налоги и федеральные налоги, то почти до 50% доходит налогообложение богатых людей. Понятно, что это многим не нравится, но к этому относятся с пониманием. На мой взгляд, у нас все можно сделать справедливей», — уточнил он.

Полученные от налогов средства можно направлять на решение более широкого спектра социальных проблем, чем сейчас. «Лучше, чтобы это было целевое расходование, чтобы те же богатые люди понимали, что они не в какую-то общую кассу платят, а что деньги идут на решение задач с лечением больных, обеспечение жильем детей-сирот. Тоже имеет моральное значение для тех людей, которые платят налоги, когда они видят, что деньги идут на эти цели. Даже будут чувствовать удовлетворение, что они помогают обездоленным», — заключил он.

На данный момент россияне, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, платят подоходный налог в размере 15%. Все остальные граждане отчисляют 13%. Полученные от повышенной ставки деньги направляются на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.