Минобороны Британии и Украины отказались враждовать с Россией

Великобритания и Украина не хотят быть враждебными к России, но обеспокоены ее военной активностью на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении министров обороны двух стран Бена Уоллеса и Алексея Резникова.
«У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной», — говорится в сообщении британского оборонного ведомства, передает РИА «Новости».
Уоллес находится сейчас с визитом на Украине. В министерстве отметили, что встреча глав ведомств двух стран стала следующим шагом в двустороннем сотрудничестве по наращиванию оборонных возможностей Украины. Кроме того, там заявили, что Британия будет «стоять плечом к плечу с украинским народом» и оказывать всяческую поддержку.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что обеспокоен русскими военными у границ с Украиной, пишет «Царьград». А представитель американского военного ведомства Джон Кирби сообщил, что Пентагон заметил «необычную» активность российских военных рядом с Украиной. В посольстве РФ на это ответили, что были удивлены подобными подозрениями со стороны США.
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