16 ноября 2021

Минобороны Британии и Украины отказались враждовать с Россией

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Великобритания обеспокоена военной активностью РФ на границе с Украиной Фото:

Великобритания и Украина не хотят быть враждебными к России, но обеспокоены ее военной активностью на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении министров обороны двух стран Бена Уоллеса и Алексея Резникова.

«У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной», — говорится в сообщении британского оборонного ведомства, передает РИА «Новости».

Уоллес находится сейчас с визитом на Украине. В министерстве отметили, что встреча глав ведомств двух стран стала следующим шагом в двустороннем сотрудничестве по наращиванию оборонных возможностей Украины. Кроме того, там заявили, что Британия будет «стоять плечом к плечу с украинским народом» и оказывать всяческую поддержку.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что обеспокоен русскими военными у границ с Украиной, пишет «Царьград». А представитель американского военного ведомства Джон Кирби сообщил, что Пентагон заметил «необычную» активность российских военных рядом с Украиной. В посольстве РФ на это ответили, что были удивлены подобными подозрениями со стороны США.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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